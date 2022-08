Pallanuoto femminile, Sardinia Cup 2022: Paesi Bassi-Italia 12-9. Il Setterosa cede nell’ultimo quarto (Di giovedì 4 agosto 2022) In vista degli Europei di Spalato continua il lavoro di Carlo Silipo con il Setterosa: la Nazionale Italiana di Pallanuoto femminile, a Sassari è tornata in acqua oggi, giovedì 4 agosto, nella Sardinia Cup 2022, venendo sconfitta dai Paesi Bassi, vittoriosi con il risultato di 12-9. La sfida odierna vive a lungo di un grande equilibrio in acqua, con l’Italia che alterna ogni otto minuti i due portieri: la prima frazione si chiude sul 3-3, poi l’Italia si trova per due volte in vantaggio, ma i Paesi Bassi per due volte pareggiano, giungendo sul 5-5 a metà gara. Tra sorpassi e controsorpassi l’equilibrio non si spezza e si arriva sull’8-8 dopo la terza frazione. Negli ultimi otto minuti ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) In vista degli Europei di Spalato continua il lavoro di Carlo Silipo con il: la Nazionalena di, a Sassari è tornata in acqua oggi, giovedì 4 agosto, nellaCup, venendo sconfitta dai, vittoriosi con il risultato di 12-9. La sfida odierna vive a lungo di un grande equilibrio in acqua, con l’che alterna ogni otto minuti i due portieri: la prima frazione si chiude sul 3-3, poi l’si trova per due volte in vantaggio, ma iper due volte pareggiano, giungendo sul 5-5 a metà gara. Tra sorpassi e controsorpassi l’equilibrio non si spezza e si arriva sull’8-8 dopo la terza frazione. Negli ultimi otto minuti ...

