Origi e Wijnaldum | eroi di Champions Le bestie nere del Barcellona tutte in Serie A

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 agosto 2022) Kostas Manolas non è più in Italia. L’eroe del memorabile Roma-3-0 del 10 aprile 2018 gioca in Grecia, dopo una poco fortunata esperienza a Napoli. D’altro canto, Roma e Milan sembrano essersi impegnate a portare in Italia altri due calciatori che ai blaugrana hanno fatto male e non poco. Porta infatti la loro firma la storica rimonta del Liverpool contro i blaugrana del maggio 2019. Un leggendario 4-0, dopo il 3-0 dell’andata. Due doppiette diper ribaltare il primo parziale e siglare un’altra beffa per i catalani, un anno dopo esatto dopo quella subita contro i giallorossi. Una notte che fece posto anche ai record:divenne il primo a segnare una doppietta da subentrato alinLeague. E per i reds una doppietta dalla ...