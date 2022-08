"Operazione 20%", Berlusconi scatenato: cosa circola tra gli azzurri (Di giovedì 4 agosto 2022) A quasi trent'anni di distanza la strategia di Silvio Berlusconi è sempre la stessa. Lo ha detto lui stesso agli azzurri più dubbiosi: "Vi sbagliate, siamo un popolo che vive di passato anche quando guarda al futuro, e i vecchi sapori della buona cucina antica di Zio Silvio li amano eccome". E così il leader di Forza Italia, per le elezioni del 2022, ripete le stesse tecniche del '94. "Agli italiani - ripete convinto secondo quanto riportato dal Messaggero - piace risentire le cose che hanno già sentito e solo poche parole e sempre le stesse restano veramente impresse nella loro mente". Tra queste, si immagina, c'è la filosofia del miracolo economico (se si vota Forza Italia, ovvio). In caso di vittoria del centrodestra, il milione di lire, oggi diventati 1000 euro, sarà assicurato ai pensionati. Ma non solo, perché il Cavaliere potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) A quasi trent'anni di distanza la strategia di Silvioè sempre la stessa. Lo ha detto lui stesso aglipiù dubbiosi: "Vi sbagliate, siamo un popolo che vive di passato anche quando guarda al futuro, e i vecchi sapori della buona cucina antica di Zio Silvio li amano eccome". E così il leader di Forza Italia, per le elezioni del 2022, ripete le stesse tecniche del '94. "Agli italiani - ripete convinto secondo quanto riportato dal Messaggero - piace risentire le cose che hanno già sentito e solo poche parole e sempre le stesse restano veramente impresse nella loro mente". Tra queste, si immagina, c'è la filosofia del miracolo economico (se si vota Forza Italia, ovvio). In caso di vittoria del centrodestra, il milione di lire, oggi diventati 1000 euro, sarà assicurato ai pensionati. Ma non solo, perché il Cavaliere potrebbe ...

