Ok decreto legge Aiuti bis Cosa cambia per stipendi | pensioni e bonus 

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il pacchetto di misure approvato oggi vale "15 miliardi, più altri circa due di misure aggiuntive" per un totale di "17 miliardi da aggiungere ai circa 35 miliardi" delle norme già approvate nel corso dell'anno dal governo: insomma, "una grossa percentuale di Pil, più di 2 punti percentuali", ha sottolineato il premier, mettendo poi in evidenza che la crescita annuale acquisita finora è pari al 3,4%, più di quanto stimato per tutto il 2022: un dato molto positivo anche confrontato con tutti gli altri paesi, "cresceremo più di Francia e Germania". Ha presentato così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ilbis, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il disco verde dopo circa due ore e mezzo di riunione. "Il provvedimento - ha aggiunto Draghi - è stato condiviso con le parti sociali ...