"Oggi, ieri, domani". Belen, la dedica su Instagram a De Martino. E pensa al terzo figlio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ormai una coppia a tutti gli effetti. Ne è passato di tempo da quando si sono rincorse le prime indiscrezioni, facendoci sognare. Ma, soprattutto, sono trascorsi ben dieci anni dalla loro prima storia d'amore, dalla quale è nato il figlio Santiago. La seconda volta sembra essere quella "giusta", dal momento in cui, si mormora, la conduttrice sarebbe addirittura pronta per il terzo figlio. E su Instagram, intanto, Belen ricorda (e celebra) il loro passato, il presente e il futuro.

Belen Rodriguez, la dedica a Stefano De Martino su Instagram

"Recuerdos de hoy, de ayer, de mañana". Sono felici, più che mai. Sono insieme, uniti, contro ogni previsione.

