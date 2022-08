Non solo la Roma, continua l’esodo da Piazza Affari. Esce anche Della Valle, e gli Agnelli si spostano ad Amsterdam (Di giovedì 4 agosto 2022) L’uscita dalla Borsa Della Roma non è stata una scelta episodica. Sono in tanti a seguire la scelta fatta dalla società... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) L’uscita dalla Borsanon è stata una scelta episodica. Sono in tanti a seguire la scelta fatta dalla società...

DaniloToninelli : E dopo il mantenimento dei 2 mandati adesso anche le parlamentarie con al centro la #democraziadiretta. Questo sì c… - lucianonobili : Non è solo questione di non capire di politica, come Calenda ammetteva candidamente alla Leopolda. È questione di s… - sebmes : Il simbolo non si tocca e i candidati si scelgono con le “parlamentarie” aveva detto Grillo. Il simbolo resta quel… - luan8890 : @nuvolaconipiedi @tommaso_zorzi @stefyorlando @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel @AndreaZelletta Famosi la peggiore m… - cursin_daylight : @keepvdriving quindi non sei una solo harrie -