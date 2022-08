"Non so se mi candido. E non farò né il Premier né il presidente del Senato" (Di giovedì 4 agosto 2022) Silvio Berlusconi, ospite di Rtl 102.5, difende Meloni e commenta l'accordo tra Pd e Azione: "È una triste alleanza contro qualcuno. Renzi? Se volesse il centro lo farebbe con noi" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 agosto 2022) Silvio Berlusconi, ospite di Rtl 102.5, difende Meloni e commenta l'accordo tra Pd e Azione: "È una triste alleanza contro qualcuno. Renzi? Se volesse il centro lo farebbe con noi"

isolinafelice : Chissà perché quando sono in propaganda politica vanno ai funerali. Anche quello che si candido' come sindaco al… - laex33 : @AlpineF1Team Io non mi arrendo, mi candido per il posto @AlpineF1Team - bertolire : RT @dino_andreani: Carlo anch'io sto tutto il tempo a fare il cretino su twitter ma non mi candido alle elezioni - Perdukistan : Anche Sgarbi si candidò in Forza Italia lasciando il suo nome (erano già state raccolte le firme) sul simbolo della… - jan84942688 : RT @GiovaQuez: Schilirò: 'Mi candido con ItalExit. Rappresenteremo un vero cambiamento e faremo capire davvero chi è del sistema e chi non… -