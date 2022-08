"Non ho ancora deciso" Elezioni, Berlusconi frena e svela il piano di Forza Italia (Di giovedì 4 agosto 2022) "Non farò né il premier né il presidente del Senato". In piena campagna elettorale Silvio Berlusconi ospite a "Non stop news" su RTL 102.5 affronta, in una lunga intervista, tutti i principali temi della politica in vista delle prossime Elezioni del 25 settembre. Prima di tutto il elader azzurro smentisce le voci su una sua eventuale presidenza al Senato: "Certamente le notizie circolate circa la mia ambizione a diventare presidente del Senato sono totalmente infondate". "Io presidente del Consiglio? L'ho fatto per dieci anni, e nessun governo come il nostro ha realizzato tante cose. Adesso bisogna lasciare che ci sia qualcuno che possa fare ancora delle buone cose", aggiunge l'ex premier che, incalzato sull'ipotesi di una sua candidatura aggiunge: "Forse mi candiderò per il Senato, ma penso che potrei essere più utile ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) "Non farò né il premier né il presidente del Senato". In piena campagna elettorale Silvioospite a "Non stop news" su RTL 102.5 affronta, in una lunga intervista, tutti i principali temi della politica in vista delle prossimedel 25 settembre. Prima di tutto il elader azzurro smentisce le voci su una sua eventuale presidenza al Senato: "Certamente le notizie circolate circa la mia ambizione a diventare presidente del Senato sono totalmente infondate". "Io presidente del Consiglio? L'ho fatto per dieci anni, e nessun governo come il nostro ha realizzato tante cose. Adesso bisogna lasciare che ci sia qualcuno che possa faredelle buone cose", aggiunge l'ex premier che, incalzato sull'ipotesi di una sua candidatura aggiunge: "Forse mi candiderò per il Senato, ma penso che potrei essere più utile ...

