Non ce l’ha fatta il bimbo di due anni precipitato dalla finestra (Di giovedì 4 agosto 2022) Non ce l’ha fatta il bimbo di due anni che due giorni fa è precipitato dalla finestra di casa sua a Brugherio (Monza) . Caduto dopo essersi probabilmente arrampicato usando il termosifone, magari per... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 agosto 2022) Non ceildi dueche due giorni fa èdi casa sua a Brugherio (Monza) . Caduto dopo essersi probabilmente arrampicato usando il termosifone, magari per...

teatrolafenice : ? «La stupidità ha una tenacia che l’intelligenza non possiede» (Pino Caruso). Buongiorno, amici! #3agosto - pietroraffa : Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Pae… - marattin : Fare l’Agenda Draghi con chi ha votato 55 volte contro l’Agenda Draghi non fa parte delle categorie della politica,… - dottorbarbieri : Secondo #Draghi l'attività in affari correnti non ha ridimensionato l'attività del Governo. eheh #conferenzastampa - drix44 : RT @pietroraffa: Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Paesi risp… -