Nokia 8210 e 5710: disponibili per il mercato italiano (Di giovedì 4 agosto 2022) I feature phone rinascono, il Nokia 8210 4G e il nuovo Nokia 5710 XpressAudio in vendita in Italia, scopriamoli insieme in questo articolo disponibili in Italia gli eleganti Nokia 8210 4G e Nokia 5710 XpressAudio di HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, cavalcano il ritorno del feature phone, offrendo un modo alternativo per staccare la spina dalla cultura dell'always on. E con il revival della moda anni '90, questi iconici dispositivi arrivano nel momento perfetto. I feature phone sono tornati in auge negli ultimi anni, si dice che una persona su dieci ne possieda uno. Inoltre, le vendite di questi dispositivi hanno raggiunto 1 miliardo di dollari nel primo trimestre di quest'anno, rappresentando il 16% delle ...

