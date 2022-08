Niente trucco e filtri: l’attrice si mostra al naturale ed è stupenda anche così (Di giovedì 4 agosto 2022) La vediamo sui red carpet con abiti da diva e make up perfetti, ma stavolta l’attrice si è mostrata al naturale: risultato strabiliante! Non sono poche le donne celebri che negli ultimi mesi stanno seguendo la moda del ‘selfie no filter’. Un modo per riportare in auge la bellezza al naturale, quella non ritoccata dai L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 4 agosto 2022) La vediamo sui red carpet con abiti da diva e make up perfetti, ma stavoltasi èta al: risultato strabiliante! Non sono poche le donne celebri che negli ultimi mesi stanno seguendo la moda del ‘selfie no filter’. Un modo per riportare in auge la bellezza al, quella non ritoccata dai L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

boerodiegoit : @LaPrimaManina Perché altrimenti avrebbe svelato il trucco: niente fatti, solo chiacchiere da borghese ignorante e… - robibenelli : @Agenzia_Ansa Niente 'sgosdamendo' come chiedeva Conte? Ma come avrà fatto Draghi ... ci sarà il trucco?? - PietradiLuna8 : @Albatrosfenice1 @Antonel98579292 Niente, ha i capelli più corti per questo. Aveva postato già una foto con il trucco. - vito1109 : @NinaRicci_us @ncontextmukbang Trucco cinese,stacca e mastica ma non ingoia niente. - aless_seo : Con i tuoi piedi in aria e la tua testa a terra Provi questo trucco e lo fai girare La tua testa si schianterà E no… -