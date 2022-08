Nicolò | chi è il figlio di Toto Cutugno nato da un tradimento | “Grazie a mia moglie l’ho riconosciuto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022), nel corso degli anni, è riuscito a portare la sua arte ovunque diventando uno dei massimi esponenti della musica italiana. Ma la sua vita, oltre ai grandi successi che ha registrato, ha dovuto fare i conti anche con una particolare situazione. Questo è stato solo il primo dei suoi appuntamenti sul palco dell’Ariston, in quanto ci è stato per ben 8 volte in tutti questi anni. Anche la sua carriera da solista, non è assolutamente da meno. Addirittura, una sua canzone, è diventa la colonna sonora della trasmissione di Mike Bongiorno Scommettiamo?. Stiamo parlando di Donna donna mia. Dopo i numerosi ed indiscutibili successi che segna nel mondo della musica italiana, arriva anche ad iniziare una carriera in qualità di presentatore. Dal 1989 fino agli anni 2000 la sua carriera da conduttore raggiunge apici incredibili. Piacere ...