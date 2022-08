Nello Musumeci si dimette. Il 25 settembre in Sicilia si vota anche per le regionali (Di giovedì 4 agosto 2022) Nello Musumeci Palermo, 4 agosto 2022 - Nello Musumeci si è dimesso . Il presidente della Regione Sicilia ha dato l'annuncio su Facebook. "Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le elezioni ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022)Palermo, 4 agosto 2022 -si è dimesso . Il presidente della Regioneha dato l'annuncio su Facebook. "Il 25insi voteràper le elezioni ...

