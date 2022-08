Nella Grande Barriera Corallina australiana è boom di coralli (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) - Due terzi della Grande Barriera corallina australiana hanno mostrato la maggiore copertura di coralli registrata negli ultimi 36 anni, ma la Barriera rimane comunque vulnerabile a sempre più frequenti sbiancamenti di massa. E' quanto emerge da un programma ufficiale di monitoraggio a lungo termine condotto dall'Australian Institute of Marine Sciences (AIMS). Il recupero nei tratti centrali e settentrionali della Barriera corallina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è in contrasto con la regione meridionale, dove si è verificata invece una perdita di copertura corallina a causa di un'invasione di stelle marine. Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) - Due terzi dellahanno mostrato la maggiore copertura diregistrata negli ultimi 36 anni, ma larimane comunque vulnerabile a sempre più frequenti sbiancamenti di massa. E' quanto emerge da un programma ufficiale di monitoraggio a lungo termine condotto dall'Australian Institute of Marine Sciences (AIMS). Il recupero nei tratti centrali e settentrionali della, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è in contrasto con la regione meridionale, dove si è verificata invece una perdita di coperturaa causa di un'invasione di stelle marine.

anperillo : Questo splendido video, se fosse stato realizzato per la conferma di #Mertens e non per la sua partenza, si sarebbe… - CarloCalenda : Benvenuta ?@mara_carfagna?. Mara è un ottimo Ministro per il mezzogiorno e una persona seria e coraggiosa. Entrerà… - lucabianchin7 : Grande passo avanti nella trattativa per #DeKetelaere: il #Milan ha alzato l’offerta e il belga è più vicino. In at… - nerditudine : RT @AdrianoPanatta: 71 anni fa,a Forte dei Marmi,nasceva Paolo Bertolucci;un giocatore di grandissimo talento(insomma….) e con un rovescio… - fevarless : @marsxcl non li hai messi nemmeno nella lettera che hai messo nella lettera più grande? -