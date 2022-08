NATO: Senato USA approva l’adesione di Svezia e Finlandia (Di giovedì 4 agosto 2022) Svezia e Finlandia sono sempre più vicini all’adesione alla NATO. Il SeNATO USA ha infatti approvato l’adesione alla NATO dei due paesi scandinavi. Anche il parlamento italiano ha detto sì all’ingresso dei due paesi all’Alleanza. Per entrare a far parte della NATO, Svezia e Finlandia dovranno però attendere l’ok di tutti e 30 gli Stati Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 agosto 2022)sono sempre più vicini alalla. Il SeUSA ha infattitoalladei due paesi scandinavi. Anche il parlamento italiano ha detto sì all’ingresso dei due paesi all’Alleanza. Per entrare a far parte delladovranno però attendere l’ok di tutti e 30 gli Stati

LauraGaravini : Abbiamo votato a favore dell'ingresso di Svezia e Finlandia nella #Nato. Un ampliamento che ci rende più forti. In… - SenatoStampa : #Nato. Assemblea approva in via definitiva, con 202 voti favorevoli, 13 contrari e due astensioni, ddl ratifica ade… - Agenzia_Ansa : Via libera della Camera all'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Il testo passa al Senato. Meloni: 'È una buon… - bg_tebe : RT @agambella: L'Italia ha approvato in via definitiva con un voto al Senato di 202 favorevoli, 13 contrari e 2 astensioni, la ratifica del… - bizcommunityit : Ucraina ultime notizie. Kiev, prossime navi con grano ucraino pronte a partire -