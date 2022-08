Nato, Senato Usa approva adesione Svezia e Finlandia (Di giovedì 4 agosto 2022) Il SeNato degli Stati Uniti ha approvato a stragrande maggioranza la risoluzione che ratifica l'accesso di Svezia e Finlandia alla Nato, inviando un altro segnale che il Congresso rimane unito contro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Sedegli Stati Uniti hato a stragrande maggioranza la risoluzione che ratifica l'accesso dialla, inviando un altro segnale che il Congresso rimane unito contro ...

