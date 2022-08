Nato, il Senato degli Stati Uniti ha ratificato l’adesione di Svezia e Finlandia (Di giovedì 4 agosto 2022) Il SeNato degli Stati Uniti ha ratificato l’adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato. La scelta era attesa: sia i repubblicani che i democratici si erano espressi a favore dell’ingresso dei due Paesi nell’alleanza atlantica. L’ultimo allargamento ufficiale della Nato era stato nel 2020, con l’ingresso della Macedonia del Nord. Negli ultimi 20 anni sono entrati nell’alleanza 11 Paesi. Svezia e Finlandia hanno deciso di presentare la loro domanda dopo l’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina. La richiesta ufficiale è avvenuta il 18 maggio scorso. su Open Leggi anche: L’ambasciatrice Usa presso la Nato: «Elezioni? Chiunque vinca ci aspettiamo ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Sehadellae dellaalla. La scelta era attesa: sia i repubblicani che i democratici si erano espressi a favore dell’ingresso dei due Paesi nell’alleanza atlantica. L’ultimo allargamento ufficiale dellaera stato nel 2020, con l’ingresso della Macedonia del Nord. Negli ultimi 20 anni sono entrati nell’alleanza 11 Paesi.hanno deciso di presentare la loro domanda dopo l’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina. La richiesta ufficiale è avvenuta il 18 maggio scorso. su Open Leggi anche: L’ambasciatrice Usa presso la: «Elezioni? Chiunque vinca ci aspettiamo ...

