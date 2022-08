Napoli, uomo ferito al supermercato con delle forbici. Ecco cos’è accaduto (Di giovedì 4 agosto 2022) ad un dipendente durante l’orario di lavoro Follia in un’attività commerciale di via Michele Parise a Poggioreale (Napoli). Gli agenti del Commissariato Poggioreale e dell’ Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di un dipendente di un supermercato. Secondo la ricostruzione dei fatti, il dipendente è stato aggredito da un uomo in evidente stato di agitazione. Il dipendente stava svolgendo regolarmente la sua attività lavorativa, quando è stato avvicinato da un giovane che lo ha colpito al petto con delle forbici da cucina. Leggi anche: TERMINI IMERESE, IMPRENDITORI E MAFIOSI CON REDDITO DI CITTADINANZA. IL CASO L’aggressore, un giovane di 25 anni di Massa di Somma, alla vista degli agenti di polizia si è dato alla fuga. Inseguito è stato raggiunto ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 agosto 2022) ad un dipendente durante l’orario di lavoro Follia in un’attività commerciale di via Michele Parise a Poggioreale (). Gli agenti del Commissariato Poggioreale e dell’ Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di un dipendente di un. Secondo la ricostruzione dei fatti, il dipendente è stato aggredito da unin evidente stato di agitazione. Il dipendente stava svolgendo regolarmente la sua attività lavorativa, quando è stato avvicinato da un giovane che lo ha colpito al petto conda cucina. Leggi anche: TERMINI IMERESE, IMPRENDITORI E MAFIOSI CON REDDITO DI CITTADINANZA. IL CASO L’aggressore, un giovane di 25 anni di Massa di Somma, alla vista degli agenti di polizia si è dato alla fuga. Inseguito è stato raggiunto ...

