Napoli, nuovo vertice per Kepa: si vuole chiudere subito. Le ultime (Di giovedì 4 agosto 2022) nuovo vertice tra Napoli e Chelsea per l’acquisto di Kepa Arrizabalaga da parte degli azzurri: vogliono chiudere subito Il Corriere dello Sport fa il punto sul passaggio di Kepa dal Chelsea al Napoli. nuovo vertice ieri tra le due società, con gli azzurri che vogliono chiudere subito e il portiere che ha ribadito di essere tentato dalla nuova destinazione. Per lo stipendio i londinesi dovrebbero contribuire al 75%, mentre ora si devono risolvere i dettagli legati a bonus e garanzie future. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022)trae Chelsea per l’acquisto diArrizabalaga da parte degli azzurri: voglionoIl Corriere dello Sport fa il punto sul passaggio didal Chelsea alieri tra le due società, con gli azzurri che voglionoe il portiere che ha ribadito di essere tentato dalla nuova destinazione. Per lo stipendio i londinesi dovrebbero contribuire al 75%, mentre ora si devono risolvere i dettagli legati a bonus e garanzie future. L'articolo proviene da Calcio News 24.

RaiNews : Vaiolo scimmie: in Italia il nuovo test rapido sul sangue. La sperimentazione all'ospedale Cotugno di Napoli - reportrai3 : ?? Il sindaco di Roma ha conferito un nuovo e prestigioso incarico all'ex comandante generale della Polizia Locale S… - marcoconterio : ?? Meret rinnova di una stagione col #Napoli e va in prestito secco allo #Spezia Gli azzurri ora possono accelerare… - CalcioNews24 : Il #Napoli vuole chiudere il prima possibile per l'arrivo di #Kepa ?? - Angiolett__11 : non ha capito che se il napoli prende rasp, simeone e kepa stanno di nuovo 10 punti sotto il 4 posto -