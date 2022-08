Napoli, CdS: “Kepa, ci siamo anche Raspadori verso l’azzurro” (Di giovedì 4 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, il Napoli va avanti nelle trattative che portano a Kepa e Raspadori verso il Maradona in maniera importante. “Il manager di Kepa, Arturo Canales, è arrivato martedì a Milano per gli ultimi atti del passaggio dal Bruges al Milan di De Ketelaere, operazione in cui ha recitato un ruolo, e ieri ha incontrato un uomo del Napoli. A quanto pare a Roma. Un vertice che vale un’accelerata e che certifica l’intenzione del club azzurro di puntare sul basco nel più breve tempo possibile. Sul rilancio dell’uomo di Ondarroa: la prospettiva di ricominciare al Maradona e di tornare protagonista come ai tempi di Bilbao e dell’Athletic, sia in campionato sia in Champions, lo stuzzica moltissimo, e ora non resta che mettere a punto gli ultimi ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 4 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, ilva avanti nelle trattative che portano ail Maradona in maniera importante. “Il manager di, Arturo Canales, è arrivato martedì a Milano per gli ultimi atti del passaggio dal Bruges al Milan di De Ketelaere, operazione in cui ha recitato un ruolo, e ieri ha incontrato un uomo del. A quanto pare a Roma. Un vertice che vale un’accelerata e che certifica l’intenzione del club azzurro di puntare sul basco nel più breve tempo possibile. Sul rilancio dell’uomo di Ondarroa: la prospettiva di ricominciare al Maradona e di tornare protagonista come ai tempi di Bilbao e dell’Athletic, sia in campionato sia in Champions, lo stuzzica moltissimo, e ora non resta che mettere a punto gli ultimi ...

ilnapolionline : Sarri in Esclusiva al CdS: 'L’ultimo Napoli giocava il calcio che era più vicino alle mie idee' -… - NapoliAddict : PRIMA PAGINA - CdS: “Kvara, gol e fantasia. Spalletti: Che bravo' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Tutto N… - infoitsport : EDICOLA CDS – Ride solo il Napoli. Milan e Inter a vuoto, un segnale per Spalletti - Rrahmanerica : @_softPizza_ @Karim59296126 Olivera non è mai stato titolare (tranne lunedì che era un allenamento e non un'amichev… - sscalcionapoli1 : CdS – Spalletti vuole Raspadori a tutti i costi, il Napoli lavora per trovare la formula giusta… -