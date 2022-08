Napoli, 15enne accerchiato da quattro persone e accoltellato al petto: è grave (Di giovedì 4 agosto 2022) accerchiato dal branco, pestato a sangue e, infine, ferito con un fendente al petto. Vittima della brutale aggressione un ragazzo di appena 15 anni, ricoverato presso l?ospedale Cardarelli... Leggi su ilmattino (Di giovedì 4 agosto 2022)dal branco, pestato a sangue e, infine, ferito con un fendente al. Vittima della brutale aggressione un ragazzo di appena 15 anni, ricoverato presso l?ospedale Cardarelli...

