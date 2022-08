Musumeci annuncia le dimissioni | “Decisione tecnica | pronto a candidarmi di nuovo o a farmi da parte per l’unità della coalizione” video

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le Regionali, oltre che per le Politiche. E’ unasofferta, meditata, che ho adottata dopo averci pensato per alcuni giorni”. Così il presidenteRegione Siciliana Nellocon unsu Facebook le sueanticipate. Sarà quindi election day nell’isola, con elezioni politiche e per la Regione accorpate in una sola data. LEGGI ANCHEincassa applausi: "C'è chi nel centrodestra mi osteggia, io cerco l'unità" () Sicilia, il sondaggio: per il 58 per cento degli elettorivincerà le elezioni regionali “Non c’è nessun motivo politico alla base di questa, ma solo ragioni tecniche, dettate dal ...

La decisione arriva dopo la spaccatura tra Lega e Forza Italia da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra sulla ricandidatura di.