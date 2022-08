Municipio III – Meleo-Quattromani-Battisti (M5s): “Pd in campagna elettorale ignora donne vittime di violenza” (Di giovedì 4 agosto 2022) “Alloggi di emergenza per donne vittime di violenza: per la maggioranza dem in Terzo Municipio esiste solo la campagna elettorale. Oggi si sono astenuti durante le Commissioni congiunte Politiche sociali e Pari opportunità, perché secondo loro non sarebbe attuabile dare un alloggio sicuro alle donne che coraggiosamente abbandonano la casa dove subiscono violenza. Come Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto, in un ordine del giorno, che Roma Capitale agevoli la procedura attivando la rete degli hotel solidali, così da mettere a disposizione di queste persone in pericolo un alloggio sicuro nelle prime 24/48 ore dalla denuncia e dall’abbandono della casa. La maggioranza dem ha detto NO, ignorando persino le linee guida della legge sul ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) “Alloggi di emergenza perdi: per la maggioranza dem in Terzoesiste solo la. Oggi si sono astenuti durante le Commissioni congiunte Politiche sociali e Pari opportunità, perché secondo loro non sarebbe attuabile dare un alloggio sicuro alleche coraggiosamente abbandonano la casa dove subiscono. Come Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto, in un ordine del giorno, che Roma Capitale agevoli la procedura attivando la rete degli hotel solidali, così da mettere a disposizione di queste persone in pericolo un alloggio sicuro nelle prime 24/48 ore dalla denuncia e dall’abbandono della casa. La maggioranza dem ha detto NO,ndo persino le linee guida della legge sul ...

italiaserait : Municipio III – Meleo-Quattromani-Battisti (M5s): “Pd in campagna elettorale ignora donne vittime di violenza” - PoliticaNewsNow : Municipio III, Meleo-Quattromani-Battisti (M5s): 'Pd in campagna elettorale ignora donne vittime di violenza' - LavoroLazio_com : Municipio III, Meleo-Quattromani-Battisti (M5s): 'Consiglio salta ancora, Commissioni in vacanza, ma per Marchionne… - Periferiacapit1 : RT @mapparoma: ?? A IL CINEMA OLTRE nel III Municipio nel parchetto 'L'isola che c'è', Via dell'Ateneo Salesiano 107, per due settimane sa… - lesetterome : RT @mapparoma: ?? A IL CINEMA OLTRE nel III Municipio nel parchetto 'L'isola che c'è', Via dell'Ateneo Salesiano 107, per due settimane sa… -