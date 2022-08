SienaFree : Mps, firmato l'accordo sindacale: 3.500 uscite volontarie - fisco24_info : Mps: firmato accordo sindacale, 3.500 uscite volontarie: Sostegno da Fondo e ricambio generazionale - andreadortenzio : Mps: firmato accordo sindacale, 3.500 uscite volontarie - Economia #banche - ANSA - Vittori19287601 : @mara_carfagna I successi di Draghi: ha firmato i bilanci falsi del MPS e di altre banche coinvolte, miliardi di so… -

l'atteso accordo sindacale inche chiude la procedura per l'adeguamento degli organici del gruppo. È prevista l'uscita su base volontaria di 3.500 lavoratrici e lavoratori tramite il Fondo ...E' possibile che il taglio dei costi previsto dal pianodall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, con l'uscita volontaria anticipata di 3.500 dipendenti a fine novembre prossimo, sia stato ...Firmato l'atteso accordo sindacale in Mps che chiude la procedura per l'adeguamento degli organici del gruppo. È prevista l'uscita su base volontaria di 3.500 lavoratrici e lavoratori tramite il Fondo ...E' stato raggiunto l'accordo sul piano industriale tra la Fabi e le altre organizzazioni sindacali con il Monte dei Paschi di Siena. L'accordo, firmato oggi, definisce il piano per l'uscita, entro il ...