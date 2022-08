MotoGP, Iannone: “Tonerò a correre, non immagino la mia vita senza la velocità e le moto” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il pilota Andrea Iannone, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha espresso le sue intenzioni future, dopo la scadenza della squalifica per doping di quattro anni. L’abruzzese in primo luogo ha sottolineato come la voglia di tornare in pista e in sella ad una moto sia tanta: “Tornerò a correre. Non so dove, come e quando, se in motoGP o Superbike, ma lo garantisco: non riesco ancora a riempire la mia vita con altre cose che non siano la moto o la velocità”. Prima di ciò però occorre che finisca la squalifica per doping, con scadenza il 17 dicembre 2023 a meno di sconti: “Non ci penso, è presto. Ho rapporti pacifici con tutti e sto iniziando a costruire un ritorno: in questo momento va bene così”. Proprio sul rapporto con i colleghi ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il pilota Andrea, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha espresso le sue intenzioni future, dopo la scadenza della squalifica per doping di quattro anni. L’abruzzese in primo luogo ha sottolineato come la voglia di tornare in pista e in sella ad unasia tanta: “Tornerò a. Non so dove, come e quando, se ino Superbike, ma lo garantisco: non riesco ancora a riempire la miacon altre cose che non siano lao la”. Prima di ciò però occorre che finisca la squalifica per doping, con scadenza il 17 dicembre 2023 a meno di sconti: “Non ci penso, è presto. Ho rapporti pacifici con tutti e sto iniziando a costruire un ritorno: in questo momento va bene così”. Proprio sul rapporto con i colleghi ...

