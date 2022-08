MotoGP GP Gran Bretagna 2022 | Bagnaia | “Dovrò trovare costanza nel finale di stagione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Non vedevo l’ora di tornare qui, è una delle piste preferite dallaparte dei piloti. Con i miglioramenti fatti con la moto potremo essere competitivi in tutto il weekend. Ma se voglio avere possibilità per il campionato devo concludere più gare: nelle ultime sei ne ho vinte tre, ma nelle altre tre sono caduto.in questa seconda parte di”. Lo ha detto Francesconella conferenza stampa alla vigilia del GP didiin programma a Silverstone. Incalzato sull’incidente a Ibiza,spiega che “si è trattato di un errore e ammetto lo sbaglio ma non ha influito sulla sfera della”. Quando al centauro della Ducati è stato chiesto come ...