MotoGp, Dovizioso lascia: ritiro dopo Misano (Di giovedì 4 agosto 2022) Silverstone, 4 ago. - (Adnkronos) - Andrea Dovizioso si ritira. La carriera del pilota in MotoGp si concluderà il prossimo 4 settembre a Misano, con 6 gare di anticipo sul previsto. Lo annuncia il pilota forlivese in un comunicato congiunto col team WithU Yahama RNF. "Nel 2012 l'esperienza con la Casa di Iwata in MotoGp era stata per me molto positiva e da allora ho sempre pensato che, prima o poi, mi sarebbe piaciuto avere un contratto ufficiale con la Yamaha -dice Dovizioso-. Questa possibilità si è presentata, anzi in maniera un po' audace, nel corso del 2021. Ho deciso di provarci perché credevo fortemente in questo progetto e nella possibilità di fare bene. Purtroppo negli ultimi anni la MotoGp è cambiata profondamente. La situazione è molto diversa da qualche anno fa: non mi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Silverstone, 4 ago. - (Adnkronos) - Andreasi ritira. La carriera del pilota insi concluderà il prossimo 4 settembre a, con 6 gare di anticipo sul previsto. Lo annuncia il pilota forlivese in un comunicato congiunto col team WithU Yahama RNF. "Nel 2012 l'esperienza con la Casa di Iwata inera stata per me molto positiva e da allora ho sempre pensato che, prima o poi, mi sarebbe piaciuto avere un contratto ufficiale con la Yamaha -dice-. Questa possibilità si è presentata, anzi in maniera un po' audace, nel corso del 2021. Ho deciso di provarci perché credevo fortemente in questo progetto e nella possibilità di fare bene. Purtroppo negli ultimi anni laè cambiata profondamente. La situazione è molto diversa da qualche anno fa: non mi sono ...

SkySportMotoGP : Andrea Dovizioso annuncia il ritiro, l'ultima sua gara sarà quella di Misano del 4 settembre: per gli ultimi GP al… - sportface2016 : +++ #MotoGP, Andrea #Dovizioso annuncia il ritiro. Lascerà dopo la gara di Misano +++ - Sport24Team : MotoGP : Andrea Dovizioso va prendre sa retraite avant la fin de la saison - NoJoeyLogano : RT @YamahaMotoGP: Andrea Dovizioso To Retire from MotoGP after 2022 San Marino GP ?? - Sportman_77 : RT @YamahaMotoGP: Andrea Dovizioso To Retire from MotoGP after 2022 San Marino GP ?? -