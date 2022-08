Mosca | 9 anni alla cestista Brittney Griner

(Di giovedì 4 agosto 2022) La giocatrice di basket Usaè stata giudicata colpevole da una corte didi aver tentato di «trafficare narcotici illegali in Russia», e condannata a 9L'articolo proviene da il manifesto.

Milano, 4 ago. (askanews) – È stata condannata a 9 anni da un tribunale russo la giocatrice di basket americana Brittney Griner, accusata di spaccio di stupefacenti dopo essere stata fermata a metà fe ...Mosca: Brittney Griner condannata a 9 anni per un po' di cannabis. Star del basket in un gioco più grande di lei ...