Morto sul lavoro: a Vitulano lutto cittadino in memoria di Pellegrino Ciotta (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn) – Il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, ha proclamato il lutto cittadino in memoria di Pellegrino Ciotta, l’uomo che ha perso la vita martedì scorso sul posto di lavoro. Il primo cittadino ha emesso un’ordinanza in merito, specificando che una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale parteciperà alla cerimonia funebre. Il Comune esporrà le bandiere a mezz’asta e dalle ore 11 scatterà l’osservanza di un minuto di silenzio, durante il quale verranno interrotte le attività lavorative di tutti gli uffici comunali. Saranno vietate, inoltre, le “attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia funebre e con il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il sindaco di, Raffaele Scarinzi, ha proclamato ilindi, l’uomo che ha perso la vita martedì scorso sul posto di. Il primoha emesso un’ordinanza in merito, specificando che una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale parteciperà alla cerimonia funebre. Il Comune esporrà le bandiere a mezz’asta e dalle ore 11 scatterà l’osservanza di un minuto di silenzio, durante il quale verranno interrotte le attività lavorative di tutti gli uffici comunali. Saranno vietate, inoltre, le “attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia funebre e con il ...

