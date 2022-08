Monza, perché la squadra del Cav e Galliani può (davvero) stupire (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo aver analizzato quelle che dovrebbero dar vita ai duelli che entusiasmano le folle, diamo uno sguardo alle cosiddette outsider che solitamente occupano la classifica dal nono posto in giù. Cominciamo dal Verona che, alla fine di un ottimo campionato, ha messo alla porta mister Tudor e lo ha sostituito con Cioffi che l'anno scorso, dopo l'esonero di Gotti, ha guidato l'Udinese alla salvezza. Le partenze di Caprari, Cancellieri, Casale e quasi sicuramente quella di Simeone- destinazione Borussia Dortmund o Napoli - sembrano aver indebolito notevolmente la squadra. Ma d'altra parte, dice il presidente Setti, valorizzare e vendere è l'unico modo per mantenere il Verona in A. Che è poi lo stesso pensiero della famiglia Pozzo a Udine (patron Giampaolo e il figlio Gino), soltanto che loro, essendo anche proprietari del Watford in Premier, fanno una politica tutta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo aver analizzato quelle che dovrebbero dar vita ai duelli che entusiasmano le folle, diamo uno sguardo alle cosiddette outsider che solitamente occupano la classifica dal nono posto in giù. Cominciamo dal Verona che, alla fine di un ottimo campionato, ha messo alla porta mister Tudor e lo ha sostituito con Cioffi che l'anno scorso, dopo l'esonero di Gotti, ha guidato l'Udinese alla salvezza. Le partenze di Caprari, Cancellieri, Casale e quasi sicuramente quella di Simeone- destinazione Borussia Dortmund o Napoli - sembrano aver indebolito notevolmente la. Ma d'altra parte, dice il presidente Setti, valorizzare e vendere è l'unico modo per mantenere il Verona in A. Che è poi lo stesso pensiero della famiglia Pozzo a Udine (patron Giampaolo e il figlio Gino), soltanto che loro, essendo anche proprietari del Watford in Premier, fanno una politica tutta di ...

