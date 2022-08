(Di giovedì 4 agosto 2022) E' stato raggiunto l'sul piano industriale tra la Fabi e le altre organizzazioni sindacali con ildeidi Siena. L', firmato oggi, definisce il piano per l'uscita, entro il 30 novembre 2022, di 3.500 lavoratrici e lavoratori L'articolo proviene da Firenze Post.

borghi_claudio : La UE pensa di risolvere la questione MPS con un altro giro di licenziamenti. Come se la colpa fosse dei dipendenti… - matteosalvinimi : Chiusure e licenziamenti: il piano della Commissione europea è un’ulteriore mazzata su Monte dei Paschi dopo i trag… - FirenzePost : Monte Paschi: accordo azienda-sindacati per 3.500 uscite e prepensionamenti. Previste nuove assunzioni - EUGENIOBRACCHI : @ArturoP66023286 E sopratutto rubano a man bassa, vedi Monte Paschi. - prpnews : -

Per fortuna nel 2001 ho acquistato con regolare contratto di compravendita da notaio con addirittura mutuo concesso dal Monte dei Paschi di Siena e questo fa da garanzia per il buon esito del ricorso ......