Monte Bianco, 15mila euro di cauzione agli alpinisti che vogliono salire: 'Per le spese di soccorso e sepoltura' (Di giovedì 4 agosto 2022) Quindicimila euro per scalare il Monte Bianco . Tanto ha chiesto Jean - Marc Peillex, sindaco del comune francese di Saint - Gervais, borgo montano situato lungo l'itinerario di salita. È questa la ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022) Quindicimilaper scalare il. Tanto ha chiesto Jean - Marc Peillex, sindaco del comune francese di Saint - Gervais, borgo montano situato lungo l'itinerario di salita. È questa la ...

