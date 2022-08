Mobilità Volontaria per 2 Posti alla Città Metropolitana di Bari (Di giovedì 4 agosto 2022) La Città Metropolitana di Bari ha pubblicato un Avviso di Mobilità Volontaria Esterna per 2 Posti a tempo indeterminato: 1 Posto da Assistente Sociale e 1 Posto da Funzionario Specialista Tecnico. Bando di Concorso E' indetto avviso pubblico di mobilita' Volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due Posti, categoria D, di cui un posto di assistente sociale e un posto di funzionario specialista tecnico. Il testo integrale dell'avviso pubblico, con l'indicazione delle modalita' di partecipazione e dei requisiti richiesti per l'accesso, e' pubblicato all'indirizzo ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 4 agosto 2022) Ladiha pubblicato un Avviso diEsterna per 2a tempo indeterminato: 1 Posto da Assistente Sociale e 1 Posto da Funzionario Specialista Tecnico. Bando di Concorso E' indetto avviso pubblico di mobilita'esterna ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due, categoria D, di cui un posto di assistente sociale e un posto di funzionario specialista tecnico. Il testo integrale dell'avviso pubblico, con l'indicazione delle modalita' di partecipazione e dei requisiti richiesti per l'accesso, e' pubblicato all'indirizzo ...

posizioniapert : La Città Metropolitana di Bari ha pubblicato un Avviso di Mobilità Volontaria Esterna per 2 posti a tempo indetermi… - USBVVFnazionale : Mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco non specialista: Circolar… - palermo24h : Verbale sorteggio componenti commissione per Avviso pubblico di mobilità volontaria e contestuale indizione di conc… - antonel31481911 : CONCORSO: AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA RISERVATO AI COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI CAT.… - Stefani29886297 : @manhattan_candy @Marzia49148312 Ti dico solo che ci odiano anche sul lavoro: sono sospesa dall’ordine infermieri m… -