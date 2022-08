‘Mister Italia 2022’, il sannita Antonio Pio Feleppa vola in finale (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’è anche Antonio Pio Feleppa tra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister Italia 2022”. Il 19enne studente beneventano ha infatti superato anche lo scoglio delle semifinali andate in scena il 2 e 3 agosto a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 pretendenti) e sabato sera 6 agosto sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva del concorso maschile più prestigioso a livello nazionale. Alto 1,83, con l’ambizione di diventare un fotomodello, Antonio Pio avrà quindi l’onore di sfilare sul palco allestito in piazza della Rinascita nel corso della serata presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria. Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiC’è anchePiotra i 38 finalisti del concorso nazionale di “Mister2022”. Il 19enne studente beneventano ha infatti superato anche lo scoglio delle semifinali andate in scena il 2 e 3 agosto a Giulianova (cui hanno preso parte ben 90 pretendenti) e sabato sera 6 agosto sarà quindi a Pescara per la serata conclusiva del concorso maschile più prestigioso a livello nazionale. Alto 1,83, con l’ambizione di diventare un fotomodello,Pio avrà quindi l’onore di sfilare sul palco allestito in piazza della Rinascita nel corso della serata presentata da Jo Squillo e Luca Onestini con la partecipazione di numerose stelle del cinema e della tv con la soubrette Natalie Caldonazzo nei panni di presidentessa di giuria. Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di ...

