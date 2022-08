Missili cinesi verso lo Stretto di Taiwan Taipei avvisa i cittadini | “Cercate rifugi antiaerei” Pechino | “Colpiti tutti gli obiettivi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) La reazione cinese alla visita di Nancy Pelosi aè arrivata. A nemmeno 24 ore dalla partenza della speaker della Camera americana, arrivata nella repubblica ‘ribelle’ per manifestare la sua “vicinanza alla democrazia”,mostra i muscoli e con il suo esercito lancia razzi in direzione dellodi. Il tutto è avvenuto poco dopo l’inizio delle più grandi esercitazioni militari mai fatte dalla Cina intorno all’isola indipendentista. Giornalisti della Afp si trovano sull’isola cinese di Pingtan, vicina alle manovre in corso, e secondo la loro testimonianza i proiettili sono stati sparati da siti vicini a installazioni militari. Una rappresaglia cinese per la visita di Pelosi che il ministro degli Esteri cinese Wang Yi aveva già definito un’azione “maniacale, irresponsabile e altamente irrazionale” ...