Missili balistici cinesi al largo di Taiwan Taipei | ' Prepariamo la guerra senza cercarla'

Il ministero della Difesa di Taiwan ha confermato il lancio di "diversi" da parte dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) a partire dalle 13.46 locali (7.46 in Italia) nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali dell'isola. Lo ha detto il portavoce ...Il ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto che, nell'ambito delle esercitazioni avviate come rappresaglia per la visita di Nancy Pelosi a Taipei, la Cina ha lanciato diversi...Taipei, 4 ago. (Adnkronos/dpa) - La Cina dà il via all'esercitazione militare intorno a Taiwan, annunciata come rappresaglia contro la visita sull'isola da part ...Lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missilli in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo, soldati schierati, carri armati, esplosioni ...