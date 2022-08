“Miocardite e pericardite” Il possibile nesso con il vaccino anti-Covid spaventa tutti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 agosto 2022) L'Agenzia europea del farmaco Ema rileva un «» tra ildi Novavax, Nuvaxovid, e due tipi di infiammazione cardiaca,. È quanto segnala lo stesso ente regolatorio dell'Unione europea in un aggiornamento sulla sicurezza del, in cui vengono riportate le conclusioni del Comitato per la farmacovigilanza Prac dell'Ema. Secondo gli esperti, possono verificarsi casi didopo la vaccinazione con Nuvaxovid. Questa conclusione, viene precisato nell'update, «si basa su un piccolo numero di casi segnalati». Il comitato raccomanda quindi di elencare lae lacome nuovi effetti ...