Minimo storico | iPhone 13 Mini, iPad 256GB, Xiaomi 12: quante offerte bomba per oggi! (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ tutto pronto per una nuova puntata della rubrica Minimo storico, lo spazio web in cui andiamo ad elencare tutti i prodotti in vendita al loro prezzo più basso di sempre. Oggi parliamo di iPhone 13, versione Mini, ma anche di iPad, Xiaomi e altro ancora. iPhone 13 Mini, 4/8/2022 – Computermagazine.itiPhone 13 Mini CON IL 24% DI SCONTO Partiamo dall’iPhone 13 che oggi viene proposto al prezzo più basso di sempre nella versione Mini con storage da 512 gigabyte. Il melafonino è acquistabile con ben il 24 per cento di sconto, a soli 899 euro. Apple iPhone 13 Mini (512 GB) – Galassia a 899 euro, -24%Clicca qui per ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ tutto pronto per una nuova puntata della rubrica, lo spazio web in cui andiamo ad elencare tutti i prodotti in vendita al loro prezzo più basso di sempre. Oggi parliamo di13, versione, ma anche die altro ancora.13, 4/8/2022 – Computermagazine.it13CON IL 24% DI SCONTO Partiamo dall’13 che oggi viene proposto al prezzo più basso di sempre nella versionecon storage da 512 gigabyte. Il melafonino è acquistabile con ben il 24 per cento di sconto, a soli 899 euro. Apple13(512 GB) – Galassia a 899 euro, -24%Clicca qui per ...

fattoquotidiano : Siccità, il Po registra un nuovo record negativo: la portata media in luglio è del 32,29% in meno del minimo storico - TShopItalia1 : ?? MINIMO STORICO ?? ?? Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE 42mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera Rotante, Monitoraggio… - TShopItalia1 : ?? MINIMO STORICO ?? ?? Caramel Nuit Accessori per Sculacciare ed Eccitare - 424 gr ?? - TShopItalia1 : ?? MINIMO STORICO ?? ?? Desigual BOLS_RAPSODIA BUTAN, Borsa a Tracolla. Donna, Colore: Rosso, Taglia Unica ??… - offertedi_oggi : ? ERRORE DI PREZZO ? ?? PUMA Twitch Runner, Scarpe da Corsa ?? Minimo Storico ?? A soli 30,29€ invece di 59,95€ (-4… -