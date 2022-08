Milano, un cinghiale nuota nella Darsena: 4 squadre di vigili del fuoco per recuperarlo. Coldiretti: “In Italia oltre 2 milioni” (Di giovedì 4 agosto 2022) Un cinghiale che nuota in Darsena, a Milano. È successo la mattina del 4 agosto. Per cercare di recuperare l’animale – che si è infilato in un cunicolo – sono state impiegate quattro squadre dei vigili del fuoco: l’operazione è iniziata intorno alle 7 di mattina. In seguito sono stati impiegati sommozzatori e alcuni uomini del soccorso alpino. Non è, come risaputo, un caso isolato. Coldiretti spiega che il caldo eccessivo di queste settimane spinge 2,3 milioni di cinghiali nelle città in cerca di cibo nelle strade e di refrigerio nei corsi d’acqua metropolitani. L’organizzazione sindacale scrive in una nota che si tratta di casi sempre più frequenti “che mettono a rischio la sicurezza delle persone in città e campagne, portano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Unchein, a. È successo la mattina del 4 agosto. Per cercare di recuperare l’animale – che si è infilato in un cunicolo – sono state impiegate quattrodeidel: l’operazione è iniziata intorno alle 7 di mattina. In seguito sono stati impiegati sommozzatori e alcuni uomini del soccorso alpino. Non è, come risaputo, un caso isolato.spiega che il caldo eccessivo di queste settimane spinge 2,3di cinghiali nelle città in cerca di cibo nelle strade e di refrigerio nei corsi d’acqua metropolitani. L’organizzazione sindacale scrive in una nota che si tratta di casi sempre più frequenti “che mettono a rischio la sicurezza delle persone in città e campagne, portano ...

