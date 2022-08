Milano | scoperti oltre 2000 lavoratori irregolari 22 indagati per reati fiscali e manodopera illecita

(Di giovedì 4 agosto 2022) La Guardia di finanza diha concluso un’operazione che ha portato alla scoperto di2.000. Risultano indagate 22 persone per «e fallimentari connessi alla somministrazionedi». Al centro delle indagini vi sono 3 cooperative sulle quali i finanzieri hanno ricostruito il sistema di rapporti con numerose società utilizzatrici della. Dal 2014 al 2019 le 3 realtà avevano molti dipendenti, ma presentavano profili di rischio fiscale sintomatici dell’assenza di una reale struttura aziendale, come omessi versamenti delle imposte o indebite compensazioni. Multa fino a 50 mila euro pena perÈ così emerso che le ...

La Guardia di Finanza diha scoperto oltre 2000 lavoratori irregolari. Al termine dell'indagine - si legge in una nota - sono 22 le persone indagate dalla Procura della Repubblica diper reati fiscali e fallimentari connessi alla somministrazione illecita di manodopera. In particolare, le indagini condotte dalla Compagnia di Gorgonzola hanno riguardato tre cooperative che, ..." La Guardia di Finanza diha concluso una indagine nei confronti di 22 persone, indagate dalla Procura della Repubblica diper reati fiscali e fallimentari connessi alla somministrazione illecita di manodopera. ... Milano, scoperti oltre duemila lavoratori irregolari: 22 indagati