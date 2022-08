Milano: gip, 'giustizia privata' tra trapper, rischio reiterazione per contesto culturale (Di giovedì 4 agosto 2022) Milano, 4 ago. (Adnkronos) - Vittima e aggressori sono uguali: mentono alla caccia di una giustizia fai da te. Lo spiega il gip di Milano Guido Salvini che ha respinto la richiesta di scarcerazione, avanzata dal difensore Niccolò Vecchioni, nei confronti di Mohamed Lamine Saida, noto come Simba La Rue e dei presunti complici - Pape Ousmane Loum, Ndiaga Faye e Mevljudin Hetem - del sequestro di persona del trapper Baby Touchè, nome d'arte di Mohamed Amine Amagour. Concessi invece i domiciliari a Chakib Mounir, detto Malippa, il manager del 20enne italo-tunisino che era alla guida dell'auto su cui venne fatto salire il 'rivale' padovano. Il suo è un ruolo "minore" essendosi opposto alle violenze e la sua figura "è più lontana da logiche di contesa tra gruppi e non presenta, presa singolarmente, coefficienti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022), 4 ago. (Adnkronos) - Vittima e aggressori sono uguali: mentono alla caccia di unafai da te. Lo spiega il gip diGuido Salvini che ha respinto la richiesta di scarcerazione, avanzata dal difensore Niccolò Vecchioni, nei confronti di Mohamed Lamine Saida, noto come Simba La Rue e dei presunti complici - Pape Ousmane Loum, Ndiaga Faye e Mevljudin Hetem - del sequestro di persona delBaby Touchè, nome d'arte di Mohamed Amine Amagour. Concessi invece i domiciliari a Chakib Mounir, detto Malippa, il manager del 20enne italo-tunisino che era alla guida dell'auto su cui venne fatto salire il 'rivale' padovano. Il suo è un ruolo "minore" essendosi opposto alle violenze e la sua figura "è più lontana da logiche di contesa tra gruppi e non presenta, presa singolarmente, coefficienti di ...

