Milan, beIN Sports: il Liverpool mette nel mirino Bennacer su richiesta di Klopp (Di giovedì 4 agosto 2022) Sirene inglesi per Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan, stando a quanto riportato da beIN Sports, sarebbe finito nel mirino del Liverpool su espressa richiesta del tecnico Jurgen Klopp. I rossoneri, però, non vorrebbero privarsi dell’algerino, tant’è che non sembrano affatto disposti ad intavolare una trattativa con i Reds per la cessione del giocatore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Sirene inglesi per Ismael. Il centrocampista del, stando a quanto riportato da, sarebbe finito neldelsu espressadel tecnico Jurgen. I rossoneri, però, non vorrebbero privarsi dell’algerino, tant’è che non sembrano affatto disposti ad intavolare una trattativa con i Reds per la cessione del giocatore. SportFace.

