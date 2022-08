Migranti: Draghi a Salvini, 'accoglienza indegna? No, lavorato bene, si è fatto il possibile' (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - accoglienza indegna dei Migranti come lamentato dal leader della Lega Matteo Salvini da Lampedusa? "Io credo che il governo abbia lavorato bene, si poteva fare molto di più ma si è fatto il possibile". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) -deicome lamentato dal leader della Lega Matteoda Lampedusa? "Io credo che il governo abbia, si poteva fare molto di più ma si èil". Così il premier Marioin conferenza stampa.

