Migranti | Bartolo a Lampedusa | “Perché l’Europa ha saputo accogliere 5 milioni di ucraini ma non riesce a gestire poche migliaia di nordafricani?”

"Serve una nave o un aliscafo in pianta stabile, oltre al traghetto Pietro Novelli, su Lampedusa e man mano che i Migranti arrivano trasferirli subito. Perché arrivare a 2mila presenze nell'hotspot e poi risolvere il problema? Tanto lo risolviamo lo stesso, quindi con un coordinamento come si deve trasferiamo chi arriva senza farli stare a Lampedusa per tre o quattro giorni in condizioni disumane". Così l'Europarlamentare Pietro Bartolo, nella Giornata della gratitudine a Lampedusa. "Il carico del flusso dei Migranti e la gestione umanitaria di chi arriva non devono rimanere solo sulle spalle della Sicilia – ha aggiunto – l'Europa deve dare risposte, non soltanto la Sicilia e Lampedusa. Solo l'Europa

