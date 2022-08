Michelle Hunziker, le parole pesanti come un macigno: “Caduta terrificante” (Di giovedì 4 agosto 2022) Michelle Hunziker ha parlato della fine del rapporto con Tomaso Trussardi e del dolore provato: ora però la conduttrice ha una nuova fiamma. I telespettatori si stanno godendo in questi giorni le repliche della prima edizione dello show Michelle Impossible, condotto da Michelle Hunziker, che tanto consenso aveva ricevuto quando era stato lanciato lo scorso febbraio. Il programma sarebbe dovuto tornare a settembre con tre nuove puntate, ma stando agli ultimi rumors pare che Mediaset abbia deciso di farlo slittare al 2023. In attesa di capirci di più, Michelle Hunziker ha deciso di passare qualche settimana di relax in questa torrida estate. Al suo fianco c’è la sua nuova fiamma, il medico Giovanni Angiolini, noto per aver preso parte ad un’edizione ... Leggi su kronic (Di giovedì 4 agosto 2022)ha parlato della fine del rapporto con Tomaso Trussardi e del dolore provato: ora però la conduttrice ha una nuova fiamma. I telespettatori si stanno godendo in questi giorni le repliche della prima edizione dello showImpossible, condotto da, che tanto consenso aveva ricevuto quando era stato lanciato lo scorso febbraio. Il programma sarebbe dovuto tornare a settembre con tre nuove puntate, ma stando agli ultimi rumors pare che Mediaset abbia deciso di farlo slittare al 2023. In attesa di capirci di più,ha deciso di passare qualche settimana di relax in questa torrida estate. Al suo fianco c’è la sua nuova fiamma, il medico Giovanni Angiolini, noto per aver preso parte ad un’edizione ...

