Michelle Hunziker fatta fuori senza scrupoli da Piersilvio Berlusconi | Tutto cancellato

(Di giovedì 4 agosto 2022)vede sfumare la possibilità di tornerà in tv con il suo programma. La decisione è sta comunicata mentre la bella conduttrice era in vacanza. Quest’ultimo periodo si sta rivelando piuttosto turbolento per. La bella conduttrice è stata di recente sorpresa da Chi ad acquistare un test di gravidanza in una farmacia sarda. La bella conduttrice svizzera era in vacanza con la figlia Aurora ed entrambe sono state viste uscire dalla farmacia stringendo tra le dita il test. Il gossip è esploso selvaggio. Ci si chiede a chi occorra quel test, se alla madre o alla figlia. Entrambe hanno un compagno. Laha il suo dottore, tale Giovanni Angiolini, con il quale è stata paparazzata di recente. I due si trovavano al Billionaire di Flavio Briatore e si scatenavano in pista. ...

zazoomblog : Michelle Hunziker che mazzata terribile: mollata senza motivo - #Michelle #Hunziker #mazzata - zazoomblog : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti il mistero del test di gravidanza: «Chi nasconde il segreto?» - #Michelle… - ParliamoDiNews : Roberto Alessi: “Totti e Ilary secondo me tornano insieme”/ “Michelle Hunziker...” #roberto #alessi #totti #ilary… - radiosintony : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti intente a comprare un test di gravidanza - hopeangel365 : Raga, è doppia gravidanza! #michelle #hunziker #aurora #ramazzotti #tottiblasi #francescototti #roma #fairylu… -

Today.it

Nel febbraio 2022 c'è stata una reunion con Katia Follesa aImpossible, condotto da. Nel 2022 ha condotto per due giorni, insieme a Gerry Scotti , 2 puntate di Striscia la ...Il one woman show potrebbe slittare alla prossima stagione. L'attesa per il one woman show disi preannuncia lunga. Gli ultimi rumor sulla messa in onda diImpossibile sono stati un po' schizofrenici e ora ventilano un possibile slittamento del programma alla ... Michelle Hunziker presenta Giovanni ad Aurora: prove di famiglia allargata Le foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini al mare con Aurora Ramazzotti. L'amore vola alto Presentazioni ufficiali per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini che al mare questa volta sono anda ...Stavolta l'annuncio del lieto evento sembra essere vero, in tutto e per tutto e Michelle Hunziker non potrebbe che esserne più contenta.