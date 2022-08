Michelle Hunziker e Giovanni presentazioni in famiglia | al mare con Aurora

(Di giovedì 4 agosto 2022)ufficiali perAngiolini che alquesta volta sono andati con la. In spiaggia con la coppia c’era ancheRamazzotti, molto probabilmente anche Goffredo Cerza, il fidanzato della primogenita di Eros e. E’ la rivista Diva e Donna a pubblicare le foto della coppia con altre persone tra sole sulla sabbia e divertimento in acqua, tra queste persone c’è anche la figlia che di certo approva il nuovo compagno della mamma. Chissà seRamazzotti ha conosciutoAngiolini in Sardegna o avevano già avuto modo di incontrarsi. In ogni caso per la cronaca rosa le vereci sono state nei giorni scorsi, durante le vacanze di ...

zazoomblog : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti il mistero del test di gravidanza: «Chi nasconde il segreto?» - #Michelle… - ParliamoDiNews : Roberto Alessi: “Totti e Ilary secondo me tornano insieme”/ “Michelle Hunziker...” #roberto #alessi #totti #ilary… - radiosintony : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti intente a comprare un test di gravidanza - hopeangel365 : Raga, è doppia gravidanza! #michelle #hunziker #aurora #ramazzotti #tottiblasi #francescototti #roma #fairylu… - zazoomblog : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti il caso del test di gravidanza: chi in dolce attesa? - #Michelle #Hunziker… -

Today.it

Aurora Ramazzotti in Sardegna ha conosciuto Giovanni Angiolini Vacanza finita, è il momento di sfogliare l'album dei ricordi.ha trascorso giorni indimenticabili in Sardegna insieme alle figlie, ma anche con Giovanni Angiolini. Aurora Ramazzotti ha conosciuto la nuova fiamma della mamma durante il soggiorno ...La conduttrice ha approfittato delle vacanze in Sardegna per far conoscere il nuovo fidanzato alle ... Michelle Hunziker presenta Giovanni ad Aurora: prove di famiglia allargata Le foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini al mare con Aurora Ramazzotti. L'amore vola alto Presentazioni ufficiali per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini che al mare questa volta sono anda ...L'amatissima conduttrice ha subito un duro e secco no, senza alcuna motivazione. Si mette male per Michelle Hunziker ...