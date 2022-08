Mia moglie pubblica foto provocanti sui social network e io non so che fare (Di giovedì 4 agosto 2022) Scrivo perché una scoperta mi sta rovinando l’estate. Anni 40, sposato da 7 con un figlio di 5. Lei ha due anni meno di me. Io mi ritengo un tipo normale, diciamo ultimamente un po’ in sovrappeso. Lei decisamente carina e ben tenuta dato che fa un lavoro a contatto col pubblico. La premessa è che non bazzico molto sui social, solo un po’ Facebook mentre non ho né WhatsApp né Instagram. Scopro da mia sorella che mia moglie posta spesso foto “scollacciate” proprio sui suoi profili Instagram e WhatsApp, dove guarda caso io non la posso vedere: scollatura in evidenza, gambe in mostra, primi piani ammiccanti. La maggior parte sono selfie, ma uno mi ha allarmato. Si tratta di una foto fatta in piscina, lei è in bikini, presa di spalle con sedere in bella mostra. Il costume è nuovo, quindi è sicuramente stata fatta di ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 agosto 2022) Scrivo perché una scoperta mi sta rovinando l’estate. Anni 40, sposato da 7 con un figlio di 5. Lei ha due anni meno di me. Io mi ritengo un tipo normale, diciamo ultimamente un po’ in sovrappeso. Lei decisamente carina e ben tenuta dato che fa un lavoro a contatto col pubblico. La premessa è che non bazzico molto sui, solo un po’ Facebook mentre non ho né WhatsApp né Instagram. Scopro da mia sorella che miaposta spesso“scollacciate” proprio sui suoi profili Instagram e WhatsApp, dove guarda caso io non la posso vedere: scollatura in evidenza, gambe in mostra, primi piani ammiccanti. La maggior parte sono selfie, ma uno mi ha allarmato. Si tratta di unafatta in piscina, lei è in bikini, presa di spalle con sedere in bella mostra. Il costume è nuovo, quindi è sicuramente stata fatta di ...

FBiasin : Tratto da una storia vera. Dialogo con mia moglie: “Dove mi porti il 13 agosto per il mio compleanno?” “Potremmo… - puntodilucescam : RT @Pugaciov2022: Io e mia moglie la settimana scorsa abbiamo ricevuto dal ministero della salute l'avviso del pagamento di 100€, qualcuno… - iomidissocioo : RT @sun_loris_: Un mese fa, io e mia moglie ci siamo incontrati per la prima volta, e mi ha dato la conferma di essere la mia partner in cr… - SMART61439502 : - nun so vaccinato, c'ho il covid da mercoledì, la dottoressa mi ha prescritto Tachipirina e antibiotici, oggi sto… - giggiof69 : @Saverio50257931 So come ci si sente….Purtroppo…..ho perso mia Moglie due anni fa……il vuoto rimane è rimarrà…sempre…..un Abbraccio forte…. -