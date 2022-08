Meteo: l'anticiclone africano non molla, ma da lunedì rovesci dalle Alpi alla Sicilia (Di giovedì 4 agosto 2022) Breve fortissima fiammata africana con punte di 38-40 gradi e caldo intenso . Ma da domenica l' anticiclone africano potrebbe perdere potenza e lasciare spazio a temporali e veloci rinfrescate ad iniziare... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 agosto 2022) Breve fortissima fiammata africana con punte di 38-40 gradi e caldo intenso . Ma da domenica l'potrebbe perdere potenza e lasciare spazio a temporali e veloci rinfrescate ad iniziare...

Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature roventi in città. Agosto inizia così all'insegna dell'anticiclone… - varesenews : Le ondate di calore sul Varese con l’anticiclone africano che vince su quello atlantico - meteoeradar : Nel weekend temporali convettivi di calore pomeridiani lungo la fascia alpina, prealpina e della pedemontana. Riman… - MichelaRoi : RT @ilgiornale: L'incubo dell'afa sta forse per finire, ma prima ci attende una nuova ondata di #CaldoRecord, con punte fino a 40 gradi. Sa… - ilgiornale : L'incubo dell'afa sta forse per finire, ma prima ci attende una nuova ondata di #CaldoRecord, con punte fino a 40 g… -