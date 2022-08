Meteo giovedì: caldo africano ed afa alle stelle, ma anche qualche temporale (Di giovedì 4 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Per l’Italia si prospettano giornate davvero molto calde a iniziare da giovedì ma non raggiungeremo gli estremi di Luglio e non durerà molto. Un’ondata di caldo intenso ma certamente non eccezionale che si inserisce in un momento stagionale che statisticamente è il più caldo dell’anno. La cellula africana sarà stimolata a risalire verso l’Italia e anche parte dell’Europa centrale da una saccatura sul Mare del Nord e risentirà sul suo bordo settentrionale di qualche infiltrazione instabile collegata al passaggio della coda di una perturbazione. Evoluzione Meteo Lazio GIOVEDI’: ancora anticiclone africano su Toscana, Umbria e Lazio con ampio soleggiamento, eccezion fatta per della variabilità tra Appennino e colline ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 4 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Per l’Italia si prospettano giornate davvero molto calde a iniziare dama non raggiungeremo gli estremi di Luglio e non durerà molto. Un’ondata diintenso ma certamente non eccezionale che si inserisce in un momento stagionale che statisticamente è il piùdell’anno. La cellula africana sarà stimolata a risalire verso l’Italia eparte dell’Europa centrale da una saccatura sul Mare del Nord e risentirà sul suo bordo settentrionale diinfiltrazione instabile collegata al passaggio della coda di una perturbazione. EvoluzioneLazio GIOVEDI’: ancora anticiclonesu Toscana, Umbria e Lazio con ampio soleggiamento, eccezion fatta per della variabilità tra Appennino e colline ...

